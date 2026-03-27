Ушел из жизни Валериан Гаранин - один из создателей Красной книги Татарстана

На 98-м году жизни скончался известный зоолог-герпетолог, внесший значительный вклад в изучение природы региона. Об этом сообщили в Казанском федеральном университете.

Валериан Гаранин стоял у истоков научных исследований на территории Волжско-Камского заповедника, участвовал в составлении и редактировании Красной книги Татарстана. Его научная карьера была тесно связана с КФУ: в 1952 году он окончил биолого-почвенный факультет, затем работал в Казанском институте биологии, а с 1970 года вел преподавательскую деятельность в университете — был доцентом, заведующим кафедрой охраны природы, заместителем декана.

Сфера научных интересов ученого охватывала экологию животных, герпетологию, охрану природы и историю науки. Он автор более 350 работ, включая 30 монографий и книг, среди которых «Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края» и «Волжско-Камский заповедник». Гаранин также являлся почетным членом Всероссийского общества охраны природы и Российского герпетологического общества.