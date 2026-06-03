Ушёл из жизни главный редактор газеты «Шәһри Казан» Радик Сабиров

На 47-м году жизни скоропостижно ушёл из жизни Радик Сабиров, возглавлявший редакцию газеты «Шәһри Казан». Печальную новость сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Вчера внезапно скончался наш товарищ и коллега Радик Сабиров. Руководство «Татмедиа» приносит искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто работал рядом с ним», — говорится в сообщении.

Редакция «Казанских ведомостей» также выражает глубокое сочувствие семье и близким покойного.

Радик Сабиров родился в 1979 году в Аксубаевском районе Татарстана. После окончания Казанского государственного университета он получил учёную степень кандидата филологических наук.

Его профессиональный путь прошёл через газету «Безнең спорт», журнал «Мәгариф» и интернет-издание «Интертат». В 2014 году он стал главным редактором журнала «Идель», а с 20 июня 2019 года до последних дней руководил газетой «Шәһри Казан».

Прощание с Радиком Сабировым пройдёт сегодня в «Татмедиа» в 11:00.