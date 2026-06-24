В 2026 году на дорожные работы в Татарстане направят более 93 млрд рублей

В текущем году финансирование дорожной отрасли Татарстана составит 93,1 млрд рублей. Основной объем средств — 82 млрд рублей — выделяется из республиканского бюджета, остальное поступит из федеральной казны. Приоритетом программы определено приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Ключевым направлением остается национальный проект «Инфраструктура для жизни» — на него заложено 20,8 млрд рублей. Эти деньги распределены между Казанской (2 млрд), Набережночелнинской (1,4 млрд) и Нижнекамской (480 млн) агломерациями, а также на реконструкцию региональных трасс и мостов. Еще 1,5 млрд рублей направят по программе комплексного развития сельских территорий.

В рамках региональных дорог запланированы: строительство (2,1 млрд), реконструкция (4,7 млрд), капремонт (12,4 млрд), ремонт (2,8 млрд) и содержание (9,5 млрд). На местные дороги выделят 1 млрд на подъезды к фермам, лагерям и СНТ, а также 8 млрд — на опорные населенные пункты.

Дополнительно 18 млрд рублей направят на развитие уличной сети, из которых 5,18 млрд получит Казань. Один из крупных проектов — путепровод от дублера Горьковского шоссе до Приволжской улицы (1,5 км, 2–4 полосы). Сейчас ведется освобождение земель для строительства. Общий объем дорожного бюджета в 2026 году значительно вырос по сравнению с предыдущими периодами.