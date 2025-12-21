В 2026 году расписание поездов между Казанью и Йошкар-Олой станет ежедневным для обоих составов

21 декабря 2025  16:50

Пассажирское железнодорожное сообщение между столицами Татарстана и Республики Марий Эл будет усилено с нового года. С 1 января 2026 года оба состава, курсирующие по этому маршруту, перейдут на ежедневный график движения. В настоящее время один поезд ходит каждый день, а второй — только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Новое расписание:

  •     Казань → Йошкар-Ола: поезда будут отправляться в 8:20 (прибытие в 11:06) и в 14:30 (прибытие в 17:10).
  •     Йошкар-Ола → Казань: отправление запланировано на 7:39 (прибытие в 10:19) и на 17:45 (прибытие в 20:50).

Время в пути для каждого состава составит чуть более двух с половиной часов. По маршруту следования будут действовать остановки на всех станциях, расположенных в Республике Марий Эл.

