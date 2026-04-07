В аэропорту Бегишево в 2027 году капитально отремонтируют взлетно-посадочную полосу

В воздушной гавани Нижнекамска намерены провести капитальный ремонт взлетной полосы, рулежных дорожек и светосигнальной системы. Общая площадь обновляемых покрытий составит 124,5 тыс. кв. метров. Проект уже одобрен Главгосэкспертизой России 1 апреля текущего года.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании комитета Госсовета, аэропорт продолжит работу в штатном режиме — закрывать его на время ремонта не планируют. «Впервые в России будем действовать по принципу — аэропорт работает, ремонт идет. То есть по три дня работаем. Закрытие ведет к переориентации рейсов, потом трудно восстанавливать», — пояснил министр.

Такой подход позволит сохранить регулярность полетов и избежать дополнительных неудобств для пассажиров. Ремонт запланирован на 2027 год.