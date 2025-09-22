В Алькеевском районе РТ завершен ремонт автомобильной трассы

В Алькеевском районе Татарстана завершены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Алексеевское — Высокий Колок» протяженностью 1,3 км. Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при объеме финансирования 8,5 млн рублей.

На участке с 55,7 по 57 км выполнены комплексные работы: фрезерование существующего покрытия, укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН, устройство верхнего слоя из ЩМА-11 площадью 10 680 кв.м, укрепление обочин асфальтогранулятом и нанесение дорожной разметки.

Обновленная трасса имеет важное социальное значение — по ней проходят автобусные и школьные маршруты, связывающие населенные пункты Алексеевское, Базарные Матаки и Болгар. Дорога также обеспечивает выход на региональную трассу «Алексеевское-Альметьевск» и федеральную магистраль «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном».

Подрядчиком работ выступило ОАО «Алексеевскдорстрой».