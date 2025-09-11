В Альметьевске конфисковали внедорожник за повторное вождение в пьяном виде

Альметьевский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как установило следствие, 18 июля 2025 года мужчина сел за руль внедорожника Porsche Cayenne, нарушив действующий запрет на вождение.

Согласно данным прокуратуры Республики Татарстан, задержание нарушителя произвели сотрудники дорожно-патрульной службы во время рейдовых мероприятий. Судебное разбирательство выявило, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с одновременным лишением водительских прав сроком на 2,5 года. В качестве дополнительной меры воздействия автомобиль премиум-класса был конфискован в доход государства.