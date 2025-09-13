В Альметьевском районе успешно эвакуированы трое детей при ночном пожаре

В селе Русский Акташ Альметьевского района произошел пожар в подъезде двухэтажного жилого дома. В результате оперативных действий спасателей были спасены трое несовершеннолетних, находившихся в квартире на втором этаже.

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух девочек 11 и 15 лет, а также двухлетнего мальчика с использованием специальных средств защиты. По предварительным данным, дети не получили травм и отравления продуктами горения.

По информации Главного управления МЧС по Республике Татарстан, огнем повреждены личные вещи в подъезде, стены и потолок помещения. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Причины происхождения устанавливаются дознавателями Государственного пожарного надзора.