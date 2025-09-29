В Альметьевском районе завершен ремонт автодороги Русский Акташ – Кузайкино

Республика
29 сентября 2025  18:32

В Альметьевском районе Татарстана завершены работы по ремонту участка автомобильной дороги Русский Акташ – Кузайкино. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтирован отрезок с 6,8 по 10 километр трассы общей протяженностью 3,2 км.

Подрядной организацией ООО «Татнефтедор» выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия с последующей укладкой нового двухслойного покрытия. Нижний слой выполнен из асфальтобетонной смеси А16Нн, верхний - из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16.

На всей протяженности отремонтированного участка нанесена горизонтальная дорожная разметка, соответствующая современным стандартам безопасности дорожного движения. Реализация проекта позволила значительно улучшить транспортную доступность населенных пунктов Альметьевского района.

