В Альметьевском районе завершили первый этап ремонта трассы

В Альметьевском районе Татарстана завершен первый этап капитального ремонта важной региональной автодороги, выполняемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы проводились на 3-километровом участке трассы «Казань – Оренбург».

В ходе реконструкции подрядная организация выполнила комплекс работ: стабилизацию грунта щебеночно-песчаной смесью, полную замену дорожного полотна и укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Проект является переходящим – на следующий год запланирован второй этап, включающий укладку верхнего слоя асфальта. В дальнейшем ремонтные работы продолжат еще на 3,9 километра дорожного полотна. Полное завершение всех работ по этому объекту ожидается к 2027 году.

В районной администрации отметили, что объем дорожных работ, выполненных в Альметьевском районе в 2025 году, стал рекордным. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и руководителя района Тимура Хабутдинова.