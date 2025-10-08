В Арском районе РТ стартует проект по восстановлению лесов и рек

10 октября в Урнякском сельском поселении Арского района состоится масштабная экологическая инициатива – на берегах реки Казанки будет высажено 8 тысяч саженцев дуба и ели на территории площадью более 4 гектаров. Мероприятие станет частью комплексной научно-исследовательской программы по экореабилитации водных объектов, реализуемой в Татарстане с 2022 года.

Особенностью проекта является симбиоз двух экологических направлений – восстановления водных ресурсов и лесовосстановления. Как отметил руководитель экологической службы «Казаньоргсинтез» Александр Жалюк, данный подход позволяет не только улучшить экологическую обстановку, но и объединить усилия общественных организаций и экодвижений.

Проект реконструкции лесозащитных полос, в рамках которого проводятся посадки, признан одним из наиболее эффективных методов борьбы с диффузными стоками. Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева подчеркнула, что инициатива позволяет решать комплекс задач: улучшать качество водных объектов, предотвращать эрозию почв и поддерживать сельское хозяйство.

Пилотный проект имеет федеральное значение – его результаты лягут в основу мероприятий по улучшению состояния рек по всей России в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Разработанная методика в перспективе будет применена на других водных объектах страны.