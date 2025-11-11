В Арском районе хотят развивать туризм и переработку сельхозпродукции

В Агентстве инвестиционного развития РТ прошел очередной «муниципальный инвестиционный час», его участниками стали представители Арского района. Представляя эту территорию, глава АИР Талия Минуллина сделала упор на том, что в своем послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею Всемирного конгресса татар посвятить следующий год Габдулле Тукаю. А родился известный татарский поэт, как известно, на территории нынешнего Арского района в деревне Кошлауч. Причем в следующем году этому событию исполнится 140 лет. «Использовать этот факт для развития территории и сохранения культуры не только правильно, но и необходимо», - сказала Минуллина.

По традиции руководитель АИР РТ Талия Минуллина вручила главе Арского района Алмазу Хисамутдинову памятные часы от своего ведомства Фото: пресс-служба АИР РТ

Это подтвердил и глава района Алмаз Хисамутдинов. Он рассказал, что различные культурные мероприятия будут проходить в течение всего года. Село Новый Кырлай, где когда-то жил Тукай, сегодня является центром притяжения туристов: здесь работает музейный комплекс Габдуллы Тукая и интерактивный парк «Лес чудес», созданный по мотивам его сказок. В прошлом году их посетили 17,5 тыс. туристов, а за девять месяцев этого года - уже 18 тыс. На подготовку к юбилею выделено значительное финансирование от руководства республики. И Талия Минуллина призвала заранее анонсировать проекты, а не рассказывать о них постфактум.

Хисамутдинов подробно рассказал об экономическом потенциале Арского района. Главный вклад в ВТП, который за прошлой год превысил 21,2 млрд рублей, делает сельское хозяйство. На его долю приходится примерно треть этой суммы.

Район стабильно входит в тройку лидеров по надоям молока и сбору урожая картофеля в республике.

Одно из преимуществ Арска - он находится всего в 60 км от Казани. Но у этого факта есть и оборотная сторона - около 5 тыс. жителей Арска каждый будний день ездят на работу в столицу Татарстана. Зато любое открытое здесь производство сразу получит квалифицированных работников, которые выберут работать ближе к дому.

Крупный инвестиционный проект одной из известных компаний - строительство молочного комплекса за 5,4 млрд рублей - укрепит позиции района на рынке. Комплекс рассчитан на 5 тыс. голов скота и будет производить 55 тыс. тонн молока в год, доложил глава района. Кроме этого, до конца 2027 года планируется построить еще 10 молочных ферм с общими инвестициями более 4 млрд рублей.

Промышленность, которая дает около 20% ВТП, тоже развивается. В районе работают три промышленных парка: государственный «Арский» и два частных. Планируется открыть еще два. В «Арском» уже действуют 10 резидентов, создано 450 рабочих мест, в планах - расширение территории для шести новых компаний. Среди известных производств - молочный комбинат, который после реконструкции выпускает твердые сыры. Завод по производству кирпичей мощностью до 33 млн штук кирпича в год известен по всей стране. Кстати, старые дома в Арске, имеющие узнаваемый красный оттенок, сделаны из местного кирпича. Здесь же выпускают известные всему Татарстану торты из натуральных продуктов.

Также в районе скоро запустят производство необычного продукта - оздоровительного эликсира из винограда. Инвестиции в новый завод на базе выкупленного картонного комбината составят порядка 3 млн долларов.

Глава района видит потенциал для инвестиций в туризме и переработке сельхозпродукции. Он отмечает преимущества района - помимо близости к Казани здесь находится железнодорожный узел и много свободных земель.

Минуллина задалась справедливым вопросом: куда же еще может инвестировать малый бизнес, если кажется, что все ниши уже заняты? В ответ Хисамутдинов заметил, что в районе очень красивая природа и богатое культурное наследие, связанное и с Тукаем, и с многими другими деятелями культуры татарского народа. И это открывает большие возможности для развития туризма и сопутствующих ему ниш.

Помимо этого, есть огромный потенциал в переработке молока, картофеля и зерна. Надои молока планируется увеличить с 250 тонн до 500 тонн в день, а поголовье дойного стада - с 10 тысяч до 20 тысяч, для чего в районе есть все необходимые ресурсы.