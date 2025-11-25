В Азнакаево прошел финал IT-олимпиады ZamaCode с акцентом на нейросети

Республика
25 ноября 2025  18:01

На базе азнакаевской школы №7 состоялся заключительный этап региональной олимпиады по программированию ZamaCode. В текущем сезоне соревнование было посвящено разработке нейросетевых моделей и вопросам кибербезопасности.

Участники финала решали практические задачи по программированию на Python и C++, а также стали первыми в России школьниками, испытавшими формат Prompt-CTF. Эта методика направлена на освоение принципов анализа уязвимых мест искусственного интеллекта и формирования корректных запросов к нейросетевым системам.

Основатель образовательного проекта Азиз Замалиев, уроженец Азнакаево, подчеркнул значимость проведения олимпиады в родном городе. «Такие инициативы способствуют подготовке специалистов, способных развивать отечественные нейросетевые технологии и укреплять технологический суверенитет», — отметил он.

Глава муниципального образования Марсель Шайдуллин акцентировал роль подобных мероприятий в формировании кадрового потенциала для IT-отрасли. Все участники заключительного этапа получили памятные подарки с символикой проекта.

