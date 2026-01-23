В Балтасях нашли инвестора для реставрации исторической валяльной фабрики Муртазы-бая

23 января 2026  23:32

В Балтасинском районе Татарстана у исторического здания валяльной фабрики, построенной в XIX веке, появился новый собственник. Объект культурного наследия, находящийся в аварийном состоянии, был приобретен по льготной цене - 1 рубль.

Как сообщил республиканский комитет по охране памятников, новый владелец берет на себя обязательства по восстановлению здания площадью 197,6 кв. метра с сохранением его исторического облика. Срок окончания реставрационных работ установлен до 2030 года.

Здание связано с именем предпринимателя Муртазы Мулюкова (Муртазы-бая), который в дореволюционный период развивал в Балтасях войлочно-валяное производство. Помимо фабрики по изготовлению валенок, ему принадлежали торговый дом, гостиницы, чайхана и лавки. В 1929 году Муртаза-бай был репрессирован, а все его имущество конфисковано.

