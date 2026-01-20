В БСМП Набережных Челнов впервые успешно провели трансплантацию печени

В Больнице скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина в Набережных Челнах освоили одно из самых сложных направлений современной хирургии — трансплантацию печени. Впервые в истории медучреждения такие операции были выполнены сразу трем пациентам: двум женщинам и мужчине.

Хирургические вмешательства продолжались несколько часов и завершились успешно. Руководил операциями главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Татарстана Александр Киршин. В состав операционной бригады вошли хирурги БСМП Альбина Зубрилова, Айрат Фатхетдинов и Айрат Арсланов, а также специалисты из республиканских клиник.

Врачи подчеркивают, что пересадка печени требует предельной точности и безупречной командной работы. Освоить столь «ювелирную» технологию, по словам медиков, удалось благодаря поддержке и практическому взаимодействию с коллегами из Казани.

Среди пациентов — жители разных районов республики, страдавшие тяжелыми формами цирроза. Для них трансплантация стала единственным шансом на спасение. Все прооперированные уже выписаны из стационара, их состояние оценивается как стабильное, самочувствие — удовлетворительное.

В больнице отмечают, что успешное проведение первых операций стало важным этапом развития высокотехнологичной медицинской помощи в Закамье и позволит жителям региона получать жизненно важное лечение без направления в федеральные центры.