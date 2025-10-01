В Бугульминском районе создадут круглогодичный курорт «Карабашское море»

1 октября 2025  14:02

В Бугульминском районе Татарстана планируется создание многофункционального курорта «Карабашское море», который будет работать круглый год. О проекте сообщил глава муниципального образования Дамир Фаттахов в ходе «Инвестиционного часа» в Агентстве инвестиционного развития.

Курортный комплекс объединит существующую инфраструктуру Карабашского водохранилища с новыми объектами, включая горнолыжный комплекс и современные гостиницы. По словам Фаттахова, в районе уже функционируют несколько гостиничных комплексов на базе бывших домов отдыха, а также разработана стратегия развития четырех санаториев, которые войдут в единую курортную зону.

В настоящее время ведутся работы по решению земельных вопросов. Реализация проекта начнется в следующем году, когда инвестор приступит к строительным работам. Концепция курорта предусматривает сезонную активность: водные развлечения летом, горнолыжный спорт зимой и разнообразные культурно-гастрономические мероприятия в межсезонье.

