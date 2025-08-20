В Челнах перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве сожительницы

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в убийстве своей 48-летней сожительницы. По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 12 июня 2025 года, когда мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, учинил расправу над женщиной.

Конфликт, вспыхнувший на почве ревности и личных неприязненных отношений, перерос в жестокое убийство. Обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, нанес женщине множественные удары ножкой от табурета и ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.