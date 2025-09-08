В Челнах средний уровень заработной на предприятиях достиг 92 тыс. руб

Согласно данным, представленным на аппаратном совещании городской администрации, средний уровень заработной платы на крупных и средних промышленных предприятиях Набережных Челнов за январь-июнь 2025 года достиг 92 927 рублей. Показатель реальной заработной платы, скорректированный на инфляцию, продемонстрировал увеличение на 1,4%.

Заместитель руководителя администрации Наталия Кропотова отметила сохранение рекордно низкого уровня безработицы, который составляет 0,15%. Соотношение вакансий к количеству зарегистрированных безработных достигло 14:1, что свидетельствует о напряженности на рынке труда и дефиците квалифицированных специалистов.

Мэр города Наиль Магдеев уточнил, что указанный уровень заработной платы характерен преимущественно для крупных промышленных предприятий. В секторе малого бизнеса и бюджетных учреждениях, включая образовательные организации, уровень оплаты труда остается ниже среднегородского показателя.