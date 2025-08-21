В четырех районах Татарстана открылись современные футбольные манежи

В рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» состоялась церемония открытия четырех новых крытых футбольных манежей в Арском, Кукморском, Менделеевском и Бавлинском районах Татарстана. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием федерального министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и руководства республики.

Новые спортивные объекты, построенные по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, включают полноразмерные футбольные поля, раздевалки с душевыми, медицинские кабинеты и зоны для хранения инвентаря. Каждый манеж оснащен современным оборудованием и мебелью, что позволяет проводить тренировки и соревнования круглый год.

«Внимание руководства республики к развитию спортивной инфраструктуры крайне важно для здоровья нации», — подчеркнул Ирек Файзуллин, обращаясь к участникам церемонии.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что программа строительства манежей реализуется в республике системно: ежегодно вводится четыре новых объекта. Это позволяет тысячам молодых спортсменов заниматься футболом независимо от погодных условий.

В 2026 году планируется открытие аналогичных комплексов в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах республики.