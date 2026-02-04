В деле о гибели женщины от собак в Казани суд допросил чиновника исполкома

В Казани продолжается судебный процесс по резонансному делу о гибели женщины, которую в ноябре 2024 года загрызла стая бездомных собак. Вчера на заседании в Советском районном суде в качестве свидетеля допросили чиновника исполкома, отвечавшего за отлов животных в городе, сообщает «Республика Татарстан» из зала суда.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2024 года в районе промбазы в поселке Самосырово. 48-летняя жительница, решившая сократить путь через пустырь, была атакована и убита собаками. По этому делу обвиняемым проходит 77-летний владелец базы Иосиф Лифшиц, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствие считает, что он должен был обеспечить безопасное содержание животных на своей территории, в то время как защита настаивает, что мужчина лишь подкармливал бездомных щенков, которых к нему подбрасывали.

Вчера в суде давал показания 43-летний начальник отдела санитарного содержания комитета ЖКХ исполкома Казани Станислав Фадеев. Он рассказал, как организована работа по отлову бездомных собак в городе: заявки от жителей через «Народный контроль» или службу 112 передаются подрядчику — ООО «Зооцентр», который должен выехать на место в течение трёх дней. Отловленных животных по закону стерилизуют, прививают и возвращают на прежнее место обитания.

Важным моментом стали показания о ситуации непосредственно в Самосырово. Фадеев подтвердил, что в 2024 году от жителей поступило три заявки на отлов собак в этом районе, включая одну от 1 октября — незадолго до трагедии. В той заявке женщина жаловалась на стаю из 18 собак, одна из которых её укусила. Однако, по данным отлова, в результате того выезда было поймано лишь два животных.

На вопросы адвокатов защиты, куда делись остальные 16 собак и проводились ли повторные выезды, чиновник внятно ответить не смог. Он пояснил, что как начальник отдела лично не контролирует исполнение каждой заявки, этим занимается другой сотрудник. Фадеев также заявил, что не получал информации о том, что отловщиков не пускали на территорию промбазы, где обитали псы.

Следующие заседания суда, вероятно, прольют больше света на этот вопрос — планируется допросить того самого подчинённого, который должен был следить за исполнением заявок. Процесс продолжается, и суду предстоит оценить, насколько эффективно городская система реагировала на угрозу, приведшую к трагедии, и какова степень вины каждого из фигурантов дела.

