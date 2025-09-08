В день выборов в Татарстане разыграют автомобили и айфоны

В это воскресенье, 14 сентября, в Единый день голосования, жители Татарстана смогут не только проголосовать, но и выиграть ценные призы - два новых автомобиля и 11 смартфонов. Для этого нужно принять участие в масштабном фотоконкурсе «#ВсейСемьейНаВыборы».

Участвовать может любая семья республики. Главное условие - сделать яркое семейное фото на фоне избирательного участка и правильно его опубликовать.

Что нужно сделать, чтобы побороться за призы?

1. Сфотографироваться. 14 сентября с 07:00 до 20:00 сделайте фото с семьей на фоне здания избирательного участка (снаружи). На снимке должен быть виден хоть один специальный браслет «Всей семьей на выборы», который выдают после голосования, а также какая-либо вывеска или баннер участка.

2. Опубликовать с хэштегами. Выложите это фото на своей странице «ВКонтакте» в тот же день с 07:00 до 20:00. Обязательно поставьте два хэштега: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Страница в соцсети должна быть открытой, а участнику должно быть больше 18 лет и иметь прописку в Татарстане.

Расписание розыгрышей

Розыгрыши призов будут проходить в прямом эфире в течение всего дня по московскому времени:

12:00 — разыграют первый автомобиль Sollers ST8.

21:30 — разыграют второй автомобиль Sollers ST8.

С 09:00 до 20:00 — будут разыгрывать по одному смартфону iPhone 16 почти каждый час. Два дополнительных iPhone разыграют во время и после хоккейного матча «Ак Барс – Металлург».

Фото участвует во всех розыгрышах дня, независимо от времени публикации.

Прямую трансляцию розыгрыша можно будет посмотреть 14 сентября на телеканале ТНВ и в сообществе «Татарстан Алга» «ВКонтакте».