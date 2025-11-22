В детские лагеря Татарстана направят 380 миллионов рублей

Значительные инвестиции будут направлены на модернизацию инфраструктуры детского отдыха в республике. Государственное учреждение «Главстрой РТ» планирует вложить 380 миллионов рублей в реконструкцию и строительство объектов в нескольких детских лагерях. Соответствующая закупка опубликована на сайте госзакупок.

Проект, который должен быть реализован до 1 декабря 2026 года, включает в себя комплексное развитие трёх оздоровительных учреждений.

Что планируется сделать:

В лагере «Романтик» (Балтасинский район): Проведут реконструкцию здания столовой и построят новые объекты инфраструктуры. Все помещения будут оснащены современным оборудованием и мебелью.

В лагере им. Мусы Джалиля (Зеленодольский район): Построят новый медицинский пункт, полностью укомплектованный необходимой техникой.

В лагере «Чайка» (Тетюшский район): Развернется строительство новых корпусов, а также благоустройство территории. Лагерь получит всё необходимое оборудование и инвентарь.

Эти инвестиции продолжат позитивную динамику в сфере детского отдыха в Татарстане, где недавняя оздоровительная кампания уже показала результаты, превышающие плановые показатели. Инициатива также перекликается с недавним предложением Вячеслава Володина о создании в России системы круглогодичного детского отдыха.