В детских садах России с сентября 2026 года появится аналог «Разговоров о важном» для дошкольников

С 1 сентября 2026 года в российских детских садах начнут проводить «Добрые игры». Проект, направленный на формирование у детей духовно-нравственных ценностей, станет аналогом «Разговоров о важном» для дошкольников. Инициативу обсудили эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба».

Член Общественной палаты РТ, политолог и педагог Анастасия Исаева отметила, что важно выстраивать диалог с детьми с раннего возраста, используя понятные им форматы. «Доносить смыслы, ценности и одновременно формировать модель поведения в уже взрослом мире — бесценно для детей», — подчеркнула она.

Гендиректор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин добавил, что внедрение подобных практик на раннем этапе — важный шаг в системе воспитания. Именно в дошкольном возрасте, по его словам, формируются базовые представления о взаимодействии с окружающими, а игровой формат позволяет детям не просто воспринимать информацию, а проживать её через опыт и эмоции. Такой подход, уверен он, способствует дальнейшей успешной адаптации детей в коллективе.

Член Общественной палаты РФ от РТ, доктор педагогических наук Ольга Павлова назвала инициативу своевременной. «Дошкольный возраст — ключевой этап формирования базовых установок. Именно в этот период закладываются модели поведения, которые потом трудно корректировать», — подчеркнула она. При этом ключевым условием эффективности проекта, по её мнению, является подготовка педагогов и содержательная проработка методик.

Общественный деятель, блогер Алина Гималтдинова отметила, что обновления в системе образования носят системный характер и направлены на развитие воспитательной работы. Такие методические инициативы, по её словам, становятся важным инструментом в работе с детьми и формируют основу их будущего развития.