В дни саммита АСЕАН в Казани введут 80 электропоездов

news_top_970_100
Город
15 июня 2026  12:11

В период проведения саммита «Россия – АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 19 июня, будет назначено более 80 дополнительных электропоездов. Об этом проинформировали в пресс-службе компании «Содружество».

Для удобства участников и гостей международного мероприятия составы будут следовать до выставочного центра «Казань Экспо» без промежуточных остановок. Интервал движения поездов составит от получаса до одного часа.

На маршруте планируется использовать шестивагонные электропоезда нового поколения серии ЭПЗД. Вагоны оснащены удобными креслами с розетками для зарядки устройств, просторными багажными полками, а также климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Кроме того, составы оборудованы камерами видеонаблюдения как внутри салона, так и на крыше.

В пресс-службе добавили, что регулярные пригородные поезда на направлении Казань – Аэропорт в эти дни будут курсировать по измененному расписанию.

news_right_column_240_400
Новости
В дни саммита АСЕАН в Казани введут 80 электропоездов
Выставка «Сделано в Татарстане» стартует в Казани в рамках саммита Россия – АСЕАН
Канадец Тодд ушел из «Ак Барса» по окончании контракта
В Муслюмовском районе РТ в результате съезда автомобиля в кювет погиб пассажир
Татарстан вновь вошел в тройку лидеров социально-экономического рейтинга регионов России
В Казани запустили тестовый режим постоплаты парковок
Ушел из жизни Фаяз Хузин — просветитель и археолог
В Казани с 16 по 19 июня введут временный запрет на движение маломерных судов по двум акваториям