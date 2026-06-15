В дни саммита АСЕАН в Казани введут 80 электропоездов

В период проведения саммита «Россия – АСЕАН», который состоится в Казани с 17 по 19 июня, будет назначено более 80 дополнительных электропоездов. Об этом проинформировали в пресс-службе компании «Содружество».

Для удобства участников и гостей международного мероприятия составы будут следовать до выставочного центра «Казань Экспо» без промежуточных остановок. Интервал движения поездов составит от получаса до одного часа.

На маршруте планируется использовать шестивагонные электропоезда нового поколения серии ЭПЗД. Вагоны оснащены удобными креслами с розетками для зарядки устройств, просторными багажными полками, а также климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха. Кроме того, составы оборудованы камерами видеонаблюдения как внутри салона, так и на крыше.

В пресс-службе добавили, что регулярные пригородные поезда на направлении Казань – Аэропорт в эти дни будут курсировать по измененному расписанию.