В ДТП на трассе М-12 в Татарстане погиб водитель Mercedes

Фото: Госавтоинспекция РТ

Днем 20 июня на скоростной трассе М-12 в Верхнеуслонском районе республики случилось дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По предварительной информации, автомобиль Mercedes под управлением 34-летнего мужчины двигался с превышением скоростного режима. Водитель не справился с управлением, после чего машина влетела в металлический барьер, перевернулась и оказалась за пределами дорожного полотна.

В результате аварии пострадали оба находившихся в салоне человека. Их оперативно доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, водитель скончался, не приходя в сознание. Обстоятельства трагедии устанавливаются.