В двух районах Казани бьют рекорд по числу благоустраиваемых дворов

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Город
13 июля 2026  09:57

В Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана одновременно ведутся работы на 104 дворовых территориях – такого масштаба программа «Наш двор» ещё не достигала. Об этом доложил глава районов Альберт Салихов на аппаратном совещании.

По его словам, благоустройство затронет почти 25 тысяч жителей. Общая площадь обновляемых территорий превышает 167 тысяч квадратных метров. На данный момент ремонт полностью завершён в 36 дворах. Работы продолжаются, их планируют закончить в установленные сроки.

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