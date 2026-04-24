В Госавтоинспекции РТ напомнили водителям о нормах отдыха и времени за рулем

Сотрудники ГАИ РТ предупреждают: переутомление за рулем снижает скорость реакции, ухудшает внимание и может стать причиной внезапного засыпания, что создает серьезную угрозу для всех участников движения.

Действующие правила устанавливают четкие ограничения. Ежедневно разрешается управлять транспортом не более 9 часов. Каждые 4,5 часа пути обязателен перерыв минимум 45 минут (его можно разбить на две части: 15 и 30 минут). Не чаще двух раз в неделю допускается увеличивать время вождения до 10 часов. Общая продолжительность ежедневного отдыха должна составлять не менее 11 часов, а еженедельного — не менее 45 часов. В исключительных случаях ежедневный отдых можно сократить до 9 часов (не более трех раз за две недели), а еженедельный — до 24 часов (один раз в две недели) с последующей компенсацией.

В Госавтоинспекции советуют заранее планировать маршруты, делать короткие остановки каждые 2–3 часа, а при первых признаках усталости немедленно прекращать движение. При сильном переутомлении лучше передать руль другому водителю или перенести поездку.