В канун 9 Мая в Казани по маршруту №5 запустят «Трамвай Победы»

В столице Татарстана 7 и 8 мая на линию выйдет тематический трамвай, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Азат Абзалов, вагон маршрута №5, следующего по Проспекту Победы, превратится в интерактивную площадку.

Артисты культурного центра «Сайдаш» выступят в роли проводников в эпоху 1940-х. В салоне прозвучат мелодии военных лет, и пассажиры смогут не только послушать знакомые композиции, но и подпевать, а также участвовать в танцевальных номерах. Организаторы обещают, что поездка станет не просто рейсом, а полноценным историческим погружением.