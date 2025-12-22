В Казань 23 декабря прибывает праздничный поезд из резиденции Деда Мороза

22 декабря 2025  08:47

Специальный новогодний состав отправился в путешествие из Великого Устюга и уже завтра, 22 декабря, сделает остановку в столице Татарстана. Передвижная резиденция главного зимнего волшебника будет ждать гостей на вокзале «Казань-1».

Праздничный поезд включает в себя не только паровоз, но и несколько специально оформленных вагонов, которые превратятся в настоящую сказку. В программе — приёмная самого Деда Мороза, тематический вагон Снежной королевы, кукольный театр с представлениями, а также сувенирная лавка и точки питания.

Для гостей подготовлена развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Посещение самого мероприятия, вагона Снежной королевы, сувенирной лавки и других зон будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Резиденция на колёсах будет принимать посетителей с 10:00 до 18:00.

