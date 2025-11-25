В Казань начали прибывать участники фестиваля «Российская студенческая весна»

25 ноября 2025  12:51

Первые делегаты XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» прибыли в столицу Татарстана. На привокзальной площади Казани коллективы из Ленинградской, Мурманской, Псковской, Тверской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга встречали волонтеры с традиционным татарским приветствием «Рэхим итегез!».

По словам администратора логистики фестиваля Тимура Саитова, в первый день организаторы ожидают около 600 участников. «Особенно приятно осознавать, что нам доверили такую ответственность. Все они приезжают сюда, чтобы познакомиться друг с другом — участие в фестивале это прежде всего про диалог и коммуникацию», — отметил он.

Среди новичков фестиваля — Ростислав Диденко из Петрозаводского государственного университета: «Я в Казани впервые, и сразу такой масштаб! Мы представляем театр малых форм «Проспект». Для меня даже не столько победа важна, сколько наслаждение от чести участвовать в таком конкурсе». Опытная участница Камилла Егорова из Удмуртии призналась, что «Студвесна» остается для нее волнующим событием, несмотря на предыдущий опыт участия.

Впереди у делегатов пять насыщенных фестивальных дней, включающих конкурсные испытания и культурную программу.

Новости
