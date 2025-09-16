В Казань привезли сокровища Гродековского музея с берегов Амура

В прошлую пятницу в Нацмузее РТ открылась выставка «Краски Амурской земли» из собрания Хабаровского краевого музея имени Николая Гродекова. Она представляет культурное наследие коренных народов Хабаровского края, проживающих на берегах Амура, - нанайцев, ульчей, орочей, негидальцев, удэгейцев, нивхов, эвенов и эвенков.

Здесь можно увидеть, к примеру, ковры из птичьих шкурок, коробки берестяного плетения, ножи для рукоделия и снятия рыбьей кожи, салфетки и веера из ивы и бересты, одежду из рыбьей кожи, пояса из металла и крапивы.

Представлены на выставке и предметы шаманского культа - маски, ритуальные ковши, пояса, посохи и кафтаны шаманов и деревянные сэвэны, то есть изображения духов.

В церемонии открытия участвовали генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Гродекова Иван Крюков, генеральный директор Нацмузея РТ Алиса Вяткина и другие.

- Эта выставка дает возможность познакомиться с культурой других народов, - отметила Вяткина. - И мы в очередной раз можем убедиться, какая у нас большая и яркая страна. Для нас, западной России, этот проект мистический, экзотический, потому что костюмы из рыбьей кожи и шаманские амулеты - это все, конечно, очень необычно!

Куратор выставки, заведующий научно-исследовательским сектором этнографии Хабаровского краевого музея, кандидат искусствоведения Галина Титорева отметила, что в основе амурского орнамента - спирально-ленточные мотивы. В них «вплетены» изображения, к примеру, птиц, рыб, змей, лягушек, ящериц и даже дракона.

К слову, межмузейный проект организован в честь 130-летия Гродековского музея и Нацмузея Татарстана в рамках соглашений о сотрудничестве. В течение этого года музеи Казани и Хабаровска обмениваются выставками с общей идеей раскрыть культуру этносов двух рек - Волги и Амура.