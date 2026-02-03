В Казани 106 домов признаны аварийными: город готовится к новому этапу расселения

В столице РТ на сегодняшний день насчитывается 106 многоквартирных домов, официально признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции. Эти данные озвучил начальник управления жилищной политики Василий Лысачкин на итоговом отчете мэру Ильсуру Метшину.

Тем не менее, город уже проделал огромную работу по улучшению жилищных условий горожан. С 2012 года, благодаря поддержке федерального центра и правительства Татарстана, из ветхого и аварийного фонда было расселено 185 домов, а новое благоустроенное жилье получили около 7 тысяч семей. Последний этап федеральной программы, стартовавший в 2019 году и рассчитанный на дома, признанные аварийными до 2017 года, был завершен досрочно — в 2023-м.

Теперь очередь за следующим этапом. В планах — расселение 106 домов, которые были признаны аварийными уже после 1 января 2017 года. Для переселения 1617 квартир в этих зданиях, по предварительным оценкам, потребуется более 10 миллиардов рублей. Однако новая федеральная программа, которая должна была стартовать после 2025 года, пока не принята. Без этого ключевого источника финансирования реализовать масштабный проект невозможно, так как основная финансовая нагрузка традиционно ложится на федеральный бюджет, дополняемый республиканскими и муниципальными средствами.