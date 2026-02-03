В Казани назовут лауреатов премии «Научный прорыв» и обсудят технологии будущего

На следующей неделе Казань станет центром притяжения для ученых и всех, кто интересуется наукой. В преддверии Дня российской науки в республике пройдут знаковые события, о которых на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Главным событием станет торжественная церемония вручения республиканской премии «Научный прорыв» («Фәнни алга китеш»). Она присуждается в десяти номинациях, таких как «Лучший учёный», «Лучший научный наставник», «Учёный-просветитель» и других. Премия направлена на то, чтобы сделать научные открытия и самих учёных символами успеха. В прошлом году лауреатами стали, например, кардиохирург Вадим Горбунов, получивший специальную награду за работу в зоне СВО, и другие выдающиеся исследователи. Имена новых победителей 2026 года объявят 11 февраля в IT-парке имени Башира Рамеева, где также откроется выставка инновационных проектов. Вечером того же дня в Казанском государственном институте культуры состоится необычный концерт «Профессор Шоу», где свои таланты покажут сами учёные.

Накануне, 10 февраля, в Академии наук РТ пройдёт масштабный научно-популярный лекторий «Грани познания: образование, наука, прогресс». С лекциями выступят девять ведущих учёных страны. Они расскажут о самом актуальном: от создания новых учебников и будущего металл-ионных аккумуляторов до применения искусственного интеллекта в химии, медицине и промышленности. Среди спикеров — академик РАН Евгений Антипов, профессор Иван Ященко, специалист по ИИ Иван Оселедец и другие эксперты.

