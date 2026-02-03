Таланты начинаются со школы: как в Татарстане воспитывают будущих ученых

Сто тысяч — учителю, двести — школьнику-победителю. Такие серьезные гранты в Татарстане стали частью системной работы по выращиванию нового поколения ученых и инженеров. По словам министра образования и науки Ильсура Хадиуллина, выступившего на брифинге в Кабмине РТ, республика инвестирует не только в инфраструктуру, но и в мотивацию, выстраивая «социальный лифт» для талантов, начиная с младших классов.

Основной акцент делается на ранней профориентации, мотивации детей и учителей, а также на создании непрерывной образовательной траектории от школы до вуза и науки.

Одной из ключевых инициатив стал пилотный проект «Физмат прорыв», инициированный Университетом Иннополис и получивший поддержку руководства республики. Проект включает целый комплекс мер: открытие специализированных классов в школах, организацию кружков для учеников 5-7 классов, проведение научных фестивалей и лекций с участием ученых, а также финансовое поощрение школьников, учителей и самих школ. В прошлом году 100 опытных педагогов получили гранты по 300 тысяч рублей, а 150 молодых учителей — по 240 тысяч рублей. Эта весомая поддержка является и моральным признанием, и реальной материальной помощью.

Важное место в этой стратегии занимает развитие олимпиадного движения. Помимо всероссийских этапов, в Татарстане давно проводятся собственные республиканские олимпиады, начиная с начальных классов. Только в текущем учебном году в школьном этапе различных интеллектуальных состязаний приняло участие почти 629 тысяч ребят. Сборная республики показывает блестящие результаты: в прошлом году она завоевала 265 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников и вошла в пятерку лидеров страны. Победители и призеры по решению Главы Татарстана получают солидные денежные поощрения — 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Успехи татарстанских школьников признаны на мировом уровне. В 2025 году они привезли медали с международных олимпиад по химии, информатике и математике из таких стран, как Узбекистан и Китай, прославив и республику, и всю страну.

Для системной работы с одаренными детьми на базе «Университета талантов» создан Республиканский центр по модели «Сириуса». Ежегодно здесь проводится около 70 профильных смен, где школьники погружаются в научную и инженерную среду. Успешно развивается и конкурс «Большие вызовы»: количество его участников и победителей из Татарстана растет с каждым годом. Ярким примером является проект школьницы Полины Рябковой, разработавшей уникальный бионический протез.

Не менее важной задачей является привлечение в школы и колледжи ученых-практиков. Сегодня в общеобразовательных организациях республики трудятся 7 докторов и 147 кандидатов наук, а в системе профессионального образования — 8 докторов и 187 кандидатов наук. Это позволяет передавать знания и исследовательский подход напрямую от носителей науки подрастающему поколению.

