В Казани 20 февраля пройдёт рейд по эвакуации машин с остановок и «выделенок»

19 февраля 2026  16:20

Завтра в столице Татарстава сотрудники Госавтоинспекции совместно с МУП «ПАТП № 2» проведут профилактическое мероприятие. Под особый контроль попадут автомобили, припаркованные на автобусных остановках и на полосах, предназначенных для общественного транспорта.

В предприятии пояснили: оставленный в этих зонах транспорт мешает движению автобусов, создаёт опасность для пассажиров при посадке и высадке и увеличивает риск аварий. Нарушителей ждёт не только эвакуация на штрафстоянку, но и административный штраф, а также расходы на возврат машины.

Водителям рекомендуют заранее проверять знаки и разметку, не оставлять авто в запрещённых местах и пользоваться официальными парковками.

