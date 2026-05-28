С начала года Госжилфонд улучшил жилищные условия более 1,2 тысячи семей Татарстана

news_top_970_100
Республика
28 мая 2026  09:13

В рамках программы социальной ипотеки с января по май свои жилищные условия улучшили 1279 семей республики. По всему Татарстану сдано 31 дом общей площадью 65,1 тыс. кв. метров — это 43,2% от годового плана. Все квартиры переданы новоселам с чистовой отделкой, сантехникой, приборами учета и электроплитами.

Всего в 2026 году Госжилфонд планирует предоставить жилье 3123 семьям. Для этого построят 108 домов (150,6 тыс. кв. м) в разных городах и районах. В Казани готовятся к заселению 5 домов на 774 квартиры (четыре — в ЖК «80 лет Победы» в Салавате Купере, один — в микрорайоне «Гаилә»). Еще 5 домов на 1528 квартир там же строятся. В Набережных Челнах возводят 6 домов (942 квартиры), в Нижнекамске — 2 дома по 170 квартир. Активное строительство ведется в Агрызе, Арске, Лаишево, Менделеевске, а также в Алексеевском, Кукморском, Сармановском и других районах. Программа соципотеки помогает выполнить задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по повышению обеспеченности граждан жильем.

news_right_column_240_400
Новости
Как не попасться на уловки мошенников?
Как не попасться на уловки мошенников?
Журналистов и блогеров РТ приглашают на конкурс о здоровом долголетии
Казань уже готовится к осенним холодам
Казань уже готовится к осенним холодам
176 евроконтейнеров и 112 желтых сеток появилось в Казани с начала года
Где погулять в День защиты детей в Казани?
Где погулять в День защиты детей в Казани?
Секрет долголетия ветерана МВД Хариса Салихова - в молитве и труде
Секрет долголетия ветерана МВД Хариса Салихова - в молитве и труде
В Казани 27 июня пройдет фестиваль «Рок-Волна»
В Татарстане снят режим беспилотной опасности