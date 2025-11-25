В Казани 90% снегоуборочной техники готово к зимнему сезону

Муниципальные предприятия Казани завершили подготовку основной части спецтехники к работе в зимних условиях. Из 577 единиц снегоуборочного транспорта и 28 единиц дополнительного оборудования 90% уже прошли необходимую подготовку к холодному периоду.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, с наступлением зимнего сезона все дорожные диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы. Для повышения эффективности уборки в исторической части города приобретено 8 малогабаритных тротуарных машин, а подрядные организации предоставили дополнительно 16 единиц спецтехники.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению — для бесперебойной работы в зимний период требуется 765 водителей-механизаторов. На данный момент сохраняется потребность в 155 водителях и 61 дорожном рабочем. Как отметил Куляжев, в зимний период работа дорожных служб должна быть организована в 1,5 смены для поддержания нормативного состояния 23 млн кв. метров дорог и тротуаров.

Для противогололедной обработки будут применяться современные реагенты и песко-соляные смеси. Утилизация снега планируется на 8 стационарных снегоплавильных пунктах, все из которых уже подготовлены к началу зимнего сезона.