В Казани будет создан промышленный технопарк БПЛА

Правительство Татарстана утвердило решение об организации в столице республики нового промышленного технопарка «НПЦ БАС Республики Татарстан». Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Инициатива формирования специализированного технопарка, выдвинутая Министерством экономики Татарстана, нацелена на развитие производственной инфраструктуры и стимулирование высокотехнологичных отраслей промышленности. За реализацией проекта закреплен контроль со стороны профильного министерства.

Оператором и управляющей компанией создаваемого промышленного кластера назначена организация ООО «Унипарк». Новая структура будет специализироваться на развитии направлений, связанных с беспилотными авиационными системами.