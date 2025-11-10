В Казани будет создан промышленный технопарк БПЛА

news_top_970_100
Город
10 ноября 2025  12:44

Правительство Татарстана утвердило решение об организации в столице республики нового промышленного технопарка «НПЦ БАС Республики Татарстан». Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Инициатива формирования специализированного технопарка, выдвинутая Министерством экономики Татарстана, нацелена на развитие производственной инфраструктуры и стимулирование высокотехнологичных отраслей промышленности. За реализацией проекта закреплен контроль со стороны профильного министерства.

Оператором и управляющей компанией создаваемого промышленного кластера назначена организация ООО «Унипарк». Новая структура будет специализироваться на развитии направлений, связанных с беспилотными авиационными системами.

news_right_column_240_400
Новости
Нияз Хурамшин назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства РТ
В Татарстане откроют дополнительные участки для выборов в парламент Кыргызстана
В Казани на благоустройство парков и скверов за год направили 1,5 миллиарда рублей
Интервью со стилистом: Главные тренды осени 2025
Счетные палаты Татарстана, ЛНР и Брянской области договорились о сотрудничестве
В Казани будет создан промышленный технопарк БПЛА
В РТ 80% участников проекта «Точка трезвости» достигли ремиссии
КАМАЗ возобновляет работу в режиме пятидневной рабочей недели