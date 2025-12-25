В Казани будут усилены меры безопасности на новогодних праздниках

В столице Татарстана утверждён комплекс мер по обеспечению безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Решение было принято на заседании антитеррористической комиссии городского исполкома под председательством руководителя исполкома Рустема Гафарова.

Для обеспечения общественного порядка на всех местах проведения массовых мероприятий будет организовано дежурство сотрудников полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий. На подходах к праздничным площадкам разместят мобильные досмотровые комплексы, а также установят временные барьеры для управления потоком людей. Гражданам рекомендуется приходить на гуляния заблаговременно и не проносить крупногабаритные сумки, бутылки и металлические предметы. Полный перечень запрещённых вещей будет размещён у пунктов досмотра.

Для предупреждения террористических угроз силовые структуры проведут предварительную проверку всех праздничных объектов с использованием служебных собак и специальной техники. В целях пожарной безопасности с 25 декабря по 11 января на территории республики вводится особый противопожарный режим. Запускать пиротехнику разрешено только на специально оборудованных площадках, а при введении режимов, связанных с угрозой беспилотников, использование фейерверков будет полностью запрещено.

Дополнительно на время праздников будет ограничено движение транспорта на отдельных улицах в центре города. Местные власти призывают жителей и гостей Казани ответственно отнестись к соблюдению установленных правил для обеспечения безопасного проведения праздничных мероприятий.