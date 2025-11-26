В Казани четверых наркодилеров будут судить за 1,3 кг запрещенного вещества

26 ноября 2025  17:38

Уголовное дело в отношении группы казанцев, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, направлено в Авиастроительный районный суд. По данным следствия, они действовали по предварительному сговору.

Правоохранительные органы установили, что фигуранты приобрели более 1,3 килограмма запрещенных веществ для дальнейшего сбыта. Наркотики хранились в их жилищах и были расфасованы по тайникам-закладкам.

Кроме того, двое членов группы успели реализовать партию синтетического наркотика весом свыше 1,44 грамма. Теперь всем четверым обвиняемым грозит суд за попытку сбыта наркотиков в крупном размере.

