В Казани демонтировали 158 незаконных торговых точек за 10 месяцев

За период с января по октябрь 2025 года в Казани ликвидировано 158 несанкционированных торговых объектов, что на 30 единиц превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В ходе рейдовых мероприятий также изъято 53 автофургона, используемых для нелегальной торговли.

Фото: kzn.ru

Повышение эффективности работы достигнуто за счет оптимизации административных процедур. Как пояснили в Комитете потребительского рынка исполкома Казани, демонтаж объектов теперь осуществляется сразу после получения акта муниципального земельного контроля без предварительного уведомления владельцев.

Дополнительный эффект обеспечивает взыскание расходов на демонтаж и хранение конструкций — в городской бюджет уже поступило более 3 миллионов рублей. В настоящее время в Казани утверждена схема размещения 691 круглогодичной торговой точки, с предпринимателями заключено 449 договоров.

Отмечается устойчивая тенденция к сокращению количества нестационарных торговых объектов в связи с развитием сети стационарных торговых предприятий. За последние шесть лет в городе демонтировано 1758 незаконных конструкций.