В Казани достраивают уникальный инклюзивный центр на базе мечети «Ярдэм»

В столице Татарстана на финишную прямую выходит строительство первого в России инклюзивного центра такого масштаба. Объект возводится на базе комплекса мечети «Ярдэм» по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина. Об этом сообщает портал городской мэрии.

Трёхэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров начали строить в июле 2024 года. Оно станет частью единого реабилитационного комплекса. Внутри разместятся бассейн, учебные классы и медицинский блок. Главная задача центра — реабилитация, обучение и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья.

«На территории „Ярдэм“ создаётся пилотный для всей страны проект. Это будет первый в России инклюзивный центр с бассейном, инфраструктура которого учитывает потребности людей с самыми разными особенностями здоровья», — отметил Ильсур Метшин.

Параллельно со строительством идёт благоустройство прилегающих территорий на улице Серова. В прошлом году здесь завершили второй этап: оборудовали интерактивную детскую площадку с водными элементами, общественный огород и инклюзивную велодорожку длиной 590 метров. Пространство сделали максимально доступным — установили навигацию для людей с нарушениями зрения и слуха.

В 2026 году благоустройство продолжат. Планируется обустроить зону вокруг озера, продлить веломаршруты, установить деревянные настилы и новые смотровые площадки, создать каскадные водные элементы и организовать дополнительный вход со стороны улицы Баруди.

Кроме того, стало известно, что в планах — ремонт фасадов 16 многоквартирных домов, окружающих бульвар. Так что район вокруг нового центра ждёт масштабное обновление.