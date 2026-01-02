В Казани и Зеленодольске введён режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА

В столице Татарстана Казани и Зеленодольске введён режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовано в официальном приложении МЧС России.

Всем жителям этих населённых пунктов рекомендовано немедленно спуститься в защищённые укрытия, по возможности не подходить к окнам и следовать дальнейшим инструкциям экстренных служб.

Из соображений безопасности воздушного движения в аэропорту Казани временно прекращены приём и выпуск всех воздушных судов. Схожие ограничения также введены в аэропорту Чебоксар. Ограничительные меры действуют с 14:10 по московскому времени. Службы аэропортов переведены на усиленный режим работы для координации действий и взаимодействия с пассажирами.