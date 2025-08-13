В Казани из-за ДТП остановлено движение трамваев по Кировской дамбе

На оживлённом участке дороги в районе Кировской дамбы и улицы Несмелова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и двух легковых автомобилей. В результате инцидента движение трамвайных маршрутов №5 и №7 временно прекращено.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия ожидается прибытие сотрудников ГАИ для оформления ДТП. Точные причины столкновения и информация о возможных пострадавших пока не уточняются.

Горожанам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.