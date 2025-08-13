В Казани из-за ДТП остановлено движение трамваев по Кировской дамбе

news_top_970_100
Город
13 августа 2025  17:26

На оживлённом участке дороги в районе Кировской дамбы и улицы Несмелова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и двух легковых автомобилей. В результате инцидента движение трамвайных маршрутов №5 и №7 временно прекращено.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия ожидается прибытие сотрудников ГАИ для оформления ДТП. Точные причины столкновения и информация о возможных пострадавших пока не уточняются.

Горожанам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты.

news_right_column_240_400
Новости
Казань готовится к 17-му международному турниру по брейкингу «Комбонейшн»
В Казани из-за ДТП остановлено движение трамваев по Кировской дамбе
Казань примет соревнования по настольному теннису в рамках форума РОСТКИ
В Татарстане началась реконструкция моста через реку Ик
Дорогу для объезда села Сокуры планируют открыть в сентябре
Татарстан увеличит финансирование молодых ученых в три раза
Как медики и пациенты вписали себя в историю
Как медики и пациенты вписали себя в историю
Mazapark Казань - лучший парк аттракционов для всей семьи в столице Татарстана
Mazapark Казань - лучший парк аттракционов для всей семьи в столице Татарстана