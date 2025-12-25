В Казани из-за коммунальной аварии на Оренбургском тракте временно изменён маршрут троллейбуса №8

Город
25 декабря 2025  00:21

В Казани произошла временная корректировка движения общественного электротранспорта. Из-за коммунальной аварии, связанной с порывом водопровода, изменён маршрут следования троллейбуса №8. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Авария произошла на Оренбургском тракте, у дома №35 в районе Деревни Универсиады. В результате на проезжую часть вылилось значительное количество воды, что сделало невозможным проезд троллейбусов по данному участку. Информация об инциденте оперативно передана в МУП «Водоканал» для устранения.

В связи с этим маршрут троллейбуса №8 временно сокращён. Теперь троллейбусы следуют только от площади Свободы до Танкового кольца и обратно. Поездки через Танковое кольцо в сторону Деревни Универсиады и далее по Оренбургскому тракту приостановлены до полного завершения ремонтных работ и устранения последствий аварии. Перевозчик призывает пассажиров заранее планировать свой маршрут с учётом данной информации.

В Казани из-за коммунальной аварии на Оренбургском тракте временно изменён маршрут троллейбуса №8
