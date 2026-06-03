В Казани изменились маршруты автобусов №78 и №92с: появились новые остановки

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Город
3 июня 2026  16:31
Автор:
Владислав Косолапкин

С 3 июня в столице Татарстана скорректировали работу двух автобусных маршрутов. Как сообщили в комитете по транспорту, изменения внесены для удобства пассажиров.

На маршруте №78 остановку «Поворот на СО Крутушка» перенесли ближе к жилым домам и переименовали в «СНТ Крутушка-1». Теперь выходить здесь стало удобнее для местных жителей.

На маршруте №92с появился новый остановочный пункт — «Поворот на Дальние Сады». Он добавит доступности для садоводов и дачников, следующих в этом направлении.

Обновления вступили в силу сегодня. Водители автобусов уже следуют по новому расписанию остановок.

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