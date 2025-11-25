В Казани изъяли и уничтожили свыше 24 кг санкционного сыра

Сотрудники Россельхознадзора по Республике Татарстан пресекли реализацию санкционной продукции в одной из казанских торговых точек. В ходе совместной проверки с представителями Татарстанской таможни и транспортной прокуратуры было обнаружено и изъято 24,161 кг сырной продукции из стран Европейского союза.

Фото: Соцсети Россельхознадзора по РТ

Изъятый товар, произведенный в Нидерландах, Италии, Франции, Германии и Ирландии, не имел необходимых ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. В соответствии с действующим законодательством, вся партия была направлена на уничтожение.

Дополнительным основанием для изъятия стало соответствие продукции критериям запрета, установленного указом Президента России от 2014 года. Ограничения на ввоз продовольствия из стран ЕС также связаны с необходимостью предотвращения распространения заболеваний животных, включая зафиксированные случаи ящура в Германии.