В Казани мошенники под видом сотрудников «Татэнерго» выставляют жильцам счета

Злоумышленники ходят по квартирам, манипулируют с электротехникой и требуют оплату — нередко суммы превышают пять тысяч рублей. Случаи уже зафиксированы в Кировском районе, сообщили в энергокомпании.

В «Татэнерго» предупреждают: настоящие специалисты не ходят по домам без предварительной договорённости. Электросети не относятся к ведению компании, а любые работы проводятся только через управляющие компании при наличии удостоверений.

Жителей просят не впускать посторонних и немедленно сообщать о подозрительных визитах в полицию. Официальные заявки и консультации принимаются по телефону 291-81-09 и единому номеру по теплоснабжению 8-800-234-8-243.