В Казани на благоустройство парков и скверов за год направили 1,5 миллиарда рублей

В 2025 году на создание и обновление общественных пространств Казани было направлено 1,5 млрд рублей из республиканского, федерального бюджетов и внебюджетных источников. Как отметил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» в городском Исполкоме, с каждым годом растет как качество проектов, так и уровень их реализации, при этом каждое новое пространство обладает уникальным обликом.

Средства были распределены на несколько значимых объектов. В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» за 304,5 млн рублей был благоустроен второй участок инклюзивного бульвара на улице Серова. Здесь появились специализированные зоны: площадка для изучения жестового языка, общественный огород, адаптированный для маломобильных граждан, а также велодорожка для детей с церебральным параличом. При поддержке компании «СИБУР Холдинг» была восстановлена экосистема водоема и построен многофункциональный павильон.

Еще пять объектов были реализованы на средства республики и внебюджетные источники. Среди них — детская площадка у нового здания театра им. Камала, территория у храма-памятника павшим воинам на Казанке, а также мемориальные объекты, посвященные участникам СВО, поэту Фатыху Кариму и генералу Махмуту Гарееву.

По словам мэра, особого внимания заслуживает новая детская площадка у театра Камала, для которой было разработано уникальное оборудование. Эти проекты не только преобразили город, но и способствовали развитию местных производств.

Напомним, что в 2024 году на благоустройство Казани было направлено 5,4 млрд рублей, основные средства освоены на создание детского парка «Елмай» и парка у театра Камала.