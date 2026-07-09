В Казани на месяц введут поэтапные ограничения на улице Портовой

С 16 июля по 16 августа в столице Татарстана будет частично перекрыто движение транспорта по улице Портовой. Временные неудобства связаны с прокладкой трассы хозяйственно-бытовой канализации, сообщили в пресс-службе мэрии.



Ограничения вводятся поэтапно. С 16 по 26 июля проезд сузят в районе дома №11 по Портовой. С 27 июля по 8 августа изменения затронут участок у домов №11 и №9 на той же улице. На завершающем этапе – с 8 по 16 августа – движение будет ограничено у домов №9 и №7 по улице Девятаева.



Городские власти рекомендуют водителям заранее прокладывать альтернативные маршруты и учитывать временные дорожные знаки.